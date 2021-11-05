У президента Чехии цирроз, ему установили зонд для кормления
Источник:České noviny
Президент Чехии с сентября не появлялся на публике, ведь с тех пор его уже дважды госпитализировали. Консилиум врачей рассказал, что Милош Земан не может полноценно выполнять свои полномочия.
Врачи подтвердили, что у президента цирроз печени. Об этом 5 ноября заявил руководитель консилиума врачей и ректор Карлова университета в Праге Томаш Зима.
К теме Президента Чехии перевели из палаты интенсивной терапии после госпитализации
У Президента Чехии цирроз печени
Состояние здоровья президента Милоша Земана все еще нуждается в госпитализации, президент не может полностью посвятить себя рабочим обязанностям. Определить прогноз развития состояния здоровья президента сложно, это будет зависеть от развития болезни, которая сама по себе "трудно поддается лечению",
– говорится в сообщении.
Изданию iROZHLAS.cz другой врач Павел Пафко, который также входит в консилиум врачей, подтвердил диагноз 77-летнего президента. В частности, что у Земана хроническое заболевание печени. Также уточнил, что речь идет о циррозе. Он рассказал, что у Земана в животе есть питательный зонд.
Чешское издание, ссылаясь на 3 источника среди окружения президента, написало – они ожидают, что у президента будет постоянно зонд для кормления.
Что известно о состоянии здоровья президента Милоша Земана
- 4 ноября Президента Чехии перевели на стандартную койку реабилитационного отделения. Об этом рассказала пресс-секретарь Центрального военного госпиталя в Праге Итка Зинке.
- Болезнь привела к тому, что президент Чехии не мог нормально питаться и пить. По словам Итки Зинке, состояние чешского президента при поступлении в стационар, несомненно, требовало интенсивной терапии.
- В начале октября президента Милоша Земана во второй раз экстренно госпитализировали. Из-за состояния здоровья глава государства больше не может выполнять свои обязанности.
- В конце октября появилась информация, что Национальное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии проверяет, вовремя ли Земану оказали медицинскую помощь. Под подозрением – окружение Милоша Земана.
- Кстати, последний раз 77-летнего президента Чехии видели публично 1 сентября 2021 года во время посещения начальной школы в Брно. После этого его впервые госпитализировали на 9 дней.