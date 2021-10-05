У пропагандистов "волосы дыбом": в Узбекистане призывают отказаться от русского языка

В Узбекистане активисты пытаются активизировать использование государственного языка. В частности, в некоторых городах в общественных местах появились таблички с призывами говорить только на узбекском.

Сперва листовки появились на улицах города Чирчика в Ташкентской области. Там проживают 150 тысяч человек.

Заметьте Коварство и лживость России заложены на уровне языка

На табличках преимущественно публикуют 2 слова на узбекском и русском языках. У узбекского слова ставят галочку, у русского крестик.

Такие таблички украшают кафе, учебные заведения, транспорт и магазины.

Таблички с призывами /"Чирчиқ шаҳар ҳокимлиги расмий канали"

У российских пропагандистов уже "пылает"

Российские журналисты-пропагандисты заявили, что в Узбекистане хотят "искоренить русский язык". Журналист "Комсомольской правды" Александр Коц заявил, что от этой новости "волосы дыбом".

По словам пропагандиста, это якобы очередной русофобский выпад.

В Казахстане русскоязычных заставили извиняться

В Казахстане в 2021 году начали проводить так называемые "языковые патрули". Активисты пытаются достичь того, чтобы в магазинах и государственных учреждениях предоставляли услуги на государственном языке.

Россиян, работающих в учреждениях, называют "гастарбайтерами". Кроме того, их заставляют извиняться за слова о роли России в становлении Казахстана.

Публикация с телеграма "Чирчиқ шаҳар ҳокимлиги расмий канали":

#ТИЛ_МИЛЛАТ_КЎЗГУСИ

"Давлат тилини тўлақонли ўзлаштирганлигимиз, миллатга ва Давлатга бўлган хурмат ва муҳаббатимизни белгилайди"

Чирчиқ шаҳар ҳокимлиги назорати остида, шаҳардаги "Маънавият бўлинмаси" ташаббуси билан, шаҳардаги жамоат жойлари, жумладан дўконлар, ўқув юртлари, жамоат транспортлари ва бошқа шу каби аҳоли гавжум бўладиган обектларда, ўзбек тилида тўғри ёзилган, доимо зарурий эхтиёжда бўлган сўз ва номланишларни, кичик форматдаги флаерлари чиқарилиб, энг қулай жойларга жойлаштириш челенджига старт берилди.