У Путина, вероятно, родился четвертый внук: его пытались скрыть, – СМИ

У Екатерины Тихоновой, младшей из официально признанных дочерей Владимира Путина, 15 августа 2025 года родился сын. Мальчика назвали Адрианом.

Об этом свидетельствуют данные из утечки реестров ЗАГСа, которые изучило российское издание "Агентство".

Что известно о четвертом внуке Путина?

В отличие от старшей сестры Эльзы Зеленской, мальчик получил вымышленную фамилию матери, а не предполагаемого отца – балетмейстера Игоря Зеленского.

Согласно утечке, Адриан Игоревич Тихонов родился в Москве. Первый документ о его рождении выдали непосредственно в день родов в Центральной клинической больнице Управления делами президента России, которую также называют кремлевской больницей.

Однако официальное свидетельство о рождении мальчик получил только 10 июля 2026 года – почти через 11 месяцев после появления на свет.

По закону родители должны зарегистрировать ребенка в течение месяца. Почему оформление документов так затянулось, неизвестно.

В издании предполагают, что семья Путина могла пытаться скрыть рождение еще одного внука президента. Также задержка могла быть связана с разными фамилиями родителей – Тихонова и Зеленского.

"Агентство" нашло запись о рождении мальчика лишь в одной из баз данных из утечки документов. В других сервисах, которыми пользуется редакция, таких данных не было. Журналисты сравнили информацию с другими записями из той же базы и не обнаружили признаков подделки.

Что известно о других внуках Путина

Владимир Путин скрывает информацию о своей семье, но иногда публично упоминает о внуках. В июне 2017 года он рассказал, что стал дедушкой во второй раз. Двое старших внуков – дети его старшей официальной дочери Марии Воронцовой.

Роман Фаассен родился в августе 2012 года в результате ее отношений с нидерландским бизнесменом Йорритом Фаассеном.

Второй сын, Андрей Нагорный, появился на свет в апреле 2017 года. Его отцом является менеджер компании "Новатэк" Евгений Нагорный.

В июне 2025 года, за два месяца до рождения Адриана, Путин впервые рассказал и о внучке. Он упомянул, что за ребенком ухаживает воспитательница из Пекина.

Вероятно, речь шла о старшей дочери Екатерины Тихоновой – Эльзе, которая родилась в декабре 2017 года. При рождении девочка получила фамилию и отчество Игоря Зеленского.

В то же время за границу девочка выезжает под фамилией матери, свидетельствуют данные утечек. Местом ее рождения в документах, как и в случае с младшим братом, указана Центральная клиническая больница.

По данным расследования издания "Проект", Эльза неоднократно выезжала за границу с родителями. Их сопровождали многочисленные няни, педагоги и охранники.