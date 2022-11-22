Путин приготовил 3 козыря в войне, но они могут сыграть против него, – СМИ

Несмотря на крупные поражения на фронте, Москва все еще надеется, что сможет выиграть в войне. Журналисты выяснили, что у Путина остаются 3 козыря. Впрочем, они могут и сыграть против него.

Москва пытается давить на Украину и Запад, потому что хочет переговоров о прекращении огня или затягивании войны. Поэтому, как пишет немецкое издание, у Путина еще 3 карты в рукаве.

Кстати В феврале Путин хочет объявить всеобщую мобилизацию в России, – Жданов

Газовый кризис

Российский газ составляет около 6% всего импорта газа в ЕС. Поэтому нарушение потоков может повлиять на энергетическую безопасность в не имеющих выхода к морю регионах: Баварии, Австрии, Чехии, Словакии и северной Италии.

Прогнозируют, что Россия может зимой еще больше сократить поставки газа в страны ЕС. Однако этот шаг – рискованный для самой России: У страны-агрессора уже заканчиваются деньги. Если еще отпадут деньги за газ, путинскому режиму придется существенно сократить расходы.

Уничтожение украинской энергетики

Россия с октября нацелена на обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Хотят оставить украинцев без электричества, воды и отопления.

План Путина – это так усложнить условия жизни в Украине, чтобы у президента Владимира Зеленского не было другого выбора, как принять требования Москвы.

Вторая цель России – вызвать новую волну украинских беженцев в ЕС. Таким образом Кремль хочет давить на Европу.

Однако такие бомбардировки имеют и последствия для России. Запад ускорил поставки украинской армии систем ПВО, поэтому с каждой новой системой обороны россиянам становится труднее атаковать Украину ракетами.

Общая мобилизация в России

Третий так называемый "козырь" – это призыв миллионов россиян на фронт. В русской армии действительно есть огромный резерв мужчин боеспособного возраста, которых можно призвать. Другое дело – их качество. Несмотря на то, что многие мобилизованные плохо экипированы, без боевого опыта и имеют низкий боевой дух, их численность все же может давить на ВСУ.

Однако есть причины, почему Путин воздерживается от этого шага: внутри страны расширение мобилизации было бы крайне рискованным. Даже частичная мобилизация вызвала недовольство населения. Издание заключает, если Путин даст оружие миллионам российских мужчин, риск вооруженного сопротивления его режиму возрастет.

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