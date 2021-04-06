На Донбассе обострились военные действия, там в результате вражеских обстрелов все чаще гибнут украинские бойцы. В то же время Россия к границам свозит военную технику. У Владимира Путина есть 3 причины, чтобы так давить на Украину.

Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Романенко. Он отметил, что Путин в последнее время очень не доволен ситуацией, которая сложилась в Украине.

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Три причины Путина

1. Минские договоренности и ТКГ

По словам Романенко, Россия не довольна военно-политическим руководством Украины и ситуацией с минскими договоренностями. Также они хотели использовать Трехстороннюю контактную группу для легитимизации руководителей так называемых республик.

Хотели показать, что представители России – едва не миротворцы, как это сделали в Приднестровье,

– сказал Романенко.

2. Санкции против пророссийских деятелей

Также Путин не может спокойно смотреть на то, как в Украине осуществляют наступление в политической, экономической и информационной сферах на представителей пророссийской пятой колонны.

Справка. 4 апреля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 11 российских компаний. Ограничения будут действовать в течение 3 лет.

3. Новый президент США

Президентом США стал Джозеф Байден. Как отметил Романенко, Путин хочет испытать, как ситуация на Донбассе связана с американскими лидерами и конкретно с президентом США. Также проверяет ситуацию с НАТО.

"Он считает, что для этого нужно оказывать давление на приграничные страны. Они выбрали Украину со слабой защитой и обороной. Считают, что на нее надо повлиять и повоспитывать. Используют учения, проверяют войска, а на самом деле перебрасывают серьезные силы", – подытожил Романенко.

Военный эксперт Игорь Романенко о причинах обострения на Донбассе: видео

Обострение на Донбассе: коротко

26 марта 2021 года пророссийские боевики жестоко обстреляли украинские позиции. Тогда погибли 4 наших военных.

Оккупанты не успокоились и решили еще раз атаковать 6 апреля, что привело к гибели еще 2 украинских бойцов.

Согласно данным разведки, Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Кремле заверили, что это боевые учения, но есть информация, что Россия хочет продвинуться вглубь Украины.



Расположение российских группировок возле границы с Украиной / Инфографика 24 канала