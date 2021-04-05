В Кремле считают, что Россия и Украина скоро "разорвут все, что есть"
Москва отреагировала на очередные санкции, объявленные Украиной в отношении России. Говорится, в частности, об ограничениях против "Россотрудничества". В Кремле заявили, что "скоро для взаимности не останется места".
Источник:Интерфакс
Представитель российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, может ли Москва ввести санкции в ответ. Кроме этого, еще и высказался об отношениях между странами.
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"Мы скоро, наверное, с Украиной дойдем до такого уровня, что для взаимности (по санкциям) больше не останется места. Ни для первых шагов, ни для шагов на основе взаимности", – сказал он.
Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо. И встретить такие новости можно только с глубоким сожалением,
– цинично заявил Песков.
Пресс-секретаря Путина спросили и о том, повлияет ли блокирование работы "Россотрудничества" в Киеве на деятельность Украинского культурного центра в Москве.
"Принцип взаимности никто не отменял. Безусловно, Россия будет реагировать так, чтобы это лучше отвечало нашим интересам", – заверил журналистов Песков.
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Новые санкции СНБО: что известно
4 апреля украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 11 российских компаний. Ограничения будут действовать в течение 3 лет.
В "Россотрудничестве" отреагировали на это решение. Введенные ограничения там считают "местью за Тараса Шевченко", которого агентство назвало российско-украинским.
Ранее украинское МИД назвало заявления кремлевских пропагандистов в отношении Шевченко манипулятивным и дерзким посягательством на историко-культурное и философское наследие поэта.
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