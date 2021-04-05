Москва отреагировала на очередные санкции, объявленные Украиной в отношении России. Говорится, в частности, об ограничениях против "Россотрудничества". В Кремле заявили, что "скоро для взаимности не останется места".

Представитель российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, может ли Москва ввести санкции в ответ. Кроме этого, еще и высказался об отношениях между странами.

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"Мы скоро, наверное, с Украиной дойдем до такого уровня, что для взаимности (по санкциям) больше не останется места. Ни для первых шагов, ни для шагов на основе взаимности", – сказал он.

Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо. И встретить такие новости можно только с глубоким сожалением,

– цинично заявил Песков.

Пресс-секретаря Путина спросили и о том, повлияет ли блокирование работы "Россотрудничества" в Киеве на деятельность Украинского культурного центра в Москве.

Справка. Филиалом "Россотрудничества" в Киеве является Российский центр науки и культуры. Еще в 2016 году Европарламент признал его пропагандистским.

"Принцип взаимности никто не отменял. Безусловно, Россия будет реагировать так, чтобы это лучше отвечало нашим интересам", – заверил журналистов Песков.

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Новые санкции СНБО: что известно

4 апреля украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 11 российских компаний. Ограничения будут действовать в течение 3 лет.

Справка. Речь идет, в частности, о блокировании активов, аннулировании или приостановлении лицензий и других разрешений, прекращении совместных проектов в гуманитарной, научной и других сферах.

В "Россотрудничестве" отреагировали на это решение. Введенные ограничения там считают "местью за Тараса Шевченко", которого агентство назвало российско-украинским.

Ранее украинское МИД назвало заявления кремлевских пропагандистов в отношении Шевченко манипулятивным и дерзким посягательством на историко-культурное и философское наследие поэта.