Москва відреагувала на чергові санкції, оголошені Україною щодо Росії. Мовиться, зокрема, про обмеження проти "Росспівробітництва". У Кремлі заявили, що "скоро для взаємності не залишиться місця".

Речник російського президента Дмитро Пєсков відповів на питання про те, чи може Москва ввести санкції у відповідь. Крім цього, ще й висловився про відносини між країнами.

Зверніть увагу Зеленський натякає, що хотів би частіше проводити засідання РНБО

"Ми скоро, напевно, з Україною дійдемо до такого рівня, що для взаємності (щодо санкцій) більше не залишиться місця. Ні для перших кроків, ні для кроків на основі взаємності", – сказав він.

Ми розірвемо взагалі все, що є. Це погано. І зустріти такі новини можна тільки з глибоким жалем,

– цинічно заявив Пєсков.

Прессекретаря Путіна запитали й про те, чи вплине блокування роботи "Росспівробітництва" у Києві на діяльність Українського культурного центру в Москві.

Довідка. Філією "Росспівробітництва" у Києві є Російський центр науки й культури. Ще у 2016 році Європарламент визнав його пропагандистським.

"Принцип взаємності ніхто не скасовував. Безумовно, Росія реагуватиме так, аби це найкраще відповідало нашим інтересам", – запевнив журналістів Пєсков.

Читайте також Після обіцянки США не залишати Україну наодинці у Кремлі пригрозили "додатковими заходами"

Нові санкції РНБО: що відомо

4 квітня ввів український президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 11 російських компаній. Обмеження діятимуть упродовж 3 років.

Довідка Мовиться, зокрема, про блокування активів, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, припинення спільних проєктів у гуманітарній, наукових та інших сферах.

У "Росспівробітництві" відреагували на це рішення. Запроваджені обмеження там вважають "помстою через Тараса Шевченка", якого агентство назвало російсько-українським.

Раніше українське МЗС назвало заяви кремлівських пропагандистів щодо Шевченка маніпулятивним і зухвалим посяганням на історико-культурну та філософську спадщину поета.