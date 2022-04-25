У Путина есть амбициозный план, ради которого он готов залить кровью огромную территорию

Когда Владимир Путин в начале своих агрессивных действий против Украины в феврале 2022 года говорил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который на свою голову приехал в Москву, что Россия уважает суверенитет стран СНГ и вообще бывших советских республик, я четко говорю, что он врал.

Украина – только начало

Пусть Ильхам Алиев не думает, что кто-нибудь будет уважать его суверенитет. Если Украина проиграет войну с Россией, если украинские вооруженные силы не смогут остановить агрессора – российские войска придут в Баку.

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Тем более, что уже не так далеко идти – можно использовать российских "миротворцев" в Карабахе как повод для того, чтобы начать оккупационные действия. А можно начать их с территории Дагестана. Мы знаем, что у России достаточно возможностей и достаточно генералов для того, чтобы построить те или иные планы.

И если президент Азербайджана спросит, а как же тогда Турция, этот смелый союзник Азербайджана, я отвечу – как и сейчас. Будет организовывать встречи президента России Путина с президентом Азербайджана Алиевым при посредничестве Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вплоть до того момента, пока российские войска не возьмут Баку.

А затем организует в Анкаре или Стамбуле правительство Азербайджана в эмиграции или попытается каким-либо другим путем договориться с РФ.

Энергоносители же нужны, туристы же нужны. Будут возить в Турцию сейчас специальные самолеты и не захочется и после оккупации Азербайджана прерывать свой туристический бизнес. Хотя, конечно, будет немало громких речей.

А, может, в Турции утешатся тем, что и территория Армении будет оккупирована российской армией, которая уже там находится, и тоже станет частью РФ. Может, это будет гораздо более важным фактором стабильности в регионе, чем ликвидация государственности Азербайджана – я не знаю и не хочу сейчас говорить о Турции.

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Путин грезит новым СССР

Я хочу просто объяснить элементарную вещь: все то, что мы видим, – это амбициозный план по восстановлению территорий всего Советского Союза. Даже если для этого нужно залить кровью огромную территорию, которая стала независимой от России вследствие событий конца 80-х – начала 90-х годов прошлого столетия.

Владимир Путин назвал крах Советского Союза, крах, которому любой нормальный человек только бы радовался, геополитической катастрофой. Это мнение разделяет большинство россиян. Я думаю, те 83%, которые поддерживают Путина в его войне с Украиной.

Именно этого – восстановления территорий, кровавых репрессий против тех, кто не хочет быть в России и с Россией, – всем этим людям и хочется. И убедить их можно только вооруженной борьбой и реализмом. Только четким пониманием того, к чему все эти люди стремятся, какова их цель.

Какой-то российский генерал обнародовал их реальные планы сегодня просто потому, что Путин может опасаться, что этот план не сбудется и не хочет брать на себя ответственность за его обнародование. Однако этот план – в уме Путина, этот план – на столах российских генералов и политиков, этот план нравится многим россиянам. И это то, с чем нам придется жить.

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