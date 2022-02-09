У Путина есть ОРДЛО, – Пионтковский предположил, что Россия хочет повторить сценарий Чечни

Россия пытается навязать Украине идею переговоров с боевиками на оккупированном Донбассе. В то же время говорить может даже о повторении так называемого чеченского сценария.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что Владимир Путин все время с маниакальным упорством старается навязать Украине собственные идеи относительно оккупированных территорий на Донбассе.

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Чечня – это классическое ОРДЛО, – Пионтковский

"Он (Путин – 24 канал) забывает о том, что у него самого есть ОРДЛО. Чечня – это классическое ОРДЛО, которое Путин, проиграв войну с Чечней, был вынужден признать, легализовать в своем пространстве", – сказал Пионтковский.

Публицист добавил, что речь идет о бандитском формировании, которое не подчиняется Путину, но взамен потребляет огромные финансовые ресурсы из России и "силовыми щупальцами" свободно действует по всей территории страны.

Это именно то, чего он добивается от вас – признание ОРДЛО. Это легализация в украинском правовом политическом поле этого бандитского формирования, такого же, как он признал в Чечне. Андрей Пионтковский Российский публицист

Андрей Пионтковский об оккупированных территориях: смотрите трансляцию Романа Цимбалюка​

Позиция России по ОРДЛО: кратко