У Путина есть ОРДЛО, – Пионтковский предположил, что Россия хочет повторить сценарий Чечни
Россия пытается навязать Украине идею переговоров с боевиками на оккупированном Донбассе. В то же время говорить может даже о повторении так называемого чеченского сценария.
Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что Владимир Путин все время с маниакальным упорством старается навязать Украине собственные идеи относительно оккупированных территорий на Донбассе.
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Чечня – это классическое ОРДЛО, – Пионтковский
"Он (Путин – 24 канал) забывает о том, что у него самого есть ОРДЛО. Чечня – это классическое ОРДЛО, которое Путин, проиграв войну с Чечней, был вынужден признать, легализовать в своем пространстве", – сказал Пионтковский.
Публицист добавил, что речь идет о бандитском формировании, которое не подчиняется Путину, но взамен потребляет огромные финансовые ресурсы из России и "силовыми щупальцами" свободно действует по всей территории страны.
Это именно то, чего он добивается от вас – признание ОРДЛО. Это легализация в украинском правовом политическом поле этого бандитского формирования, такого же, как он признал в Чечне.
Андрей Пионтковский об оккупированных территориях: смотрите трансляцию Романа Цимбалюка
Позиция России по ОРДЛО: кратко
- На протяжении 8 лет Россия контролирует и продолжает поддерживать боевиков на оккупированном Донбассе. Однако Кремль до сих пор официально не признал террористические "республики".
- Россия настаивает на том, чтобы Украина обсуждала особый статус с оккупантами. В частности, документ предусматривает амнистию "участникам событий на территории Донецкой и Луганской областей" и широкие права для русского языка.
- В то же время заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, который принял участие в нормандском формате на уровне советников, заявил, что встреча лидеров "Норманди" возможна только "после решения вопроса с особым статусом Донбасса".
- Кроме того, в путинской партии "Единая Россия" заявили, что инициировали обращение к президенту, чтобы Россия официально предоставила оружие для пророссийских боевиков.