Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що Володимир Путін увесь час з маніакальною завзятістю старається нав'язати Україні власні ідеї щодо окупованих територій на Донбасі.

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Чечня – це класичне ОРДЛО, – Піонтковський

"Він (Путін – 24 канал) забуває про те, що у нього самого є ОРДЛО. Чечня – це класичне ОРДЛО, яке Путін, програвши війну з Чечнею, був змушений визнати, легалізувати у своєму просторі", – сказав Піонтковський.

Публіцист додав, що мовиться про бандитське формування, яке не підпорядковується Путіну, але натомість споживає величезні фінансові ресурси з Росії й "силовими щупальцями" вільно діє по всій території країни.

Це саме те, чого він добивається від вас – визнання ОРДЛО. Це легалізація в українському правовому політичному полі цього бандитського формування, такого ж, як він визнав у Чечні. Андрій Піонтковський Російський публіцист

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Позиція Росії щодо ОРДЛО: коротко