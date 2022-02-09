Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що Володимир Путін увесь час з маніакальною завзятістю старається нав'язати Україні власні ідеї щодо окупованих територій на Донбасі.
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Чечня – це класичне ОРДЛО, – Піонтковський
"Він (Путін – 24 канал) забуває про те, що у нього самого є ОРДЛО. Чечня – це класичне ОРДЛО, яке Путін, програвши війну з Чечнею, був змушений визнати, легалізувати у своєму просторі", – сказав Піонтковський.
Публіцист додав, що мовиться про бандитське формування, яке не підпорядковується Путіну, але натомість споживає величезні фінансові ресурси з Росії й "силовими щупальцями" вільно діє по всій території країни.
Це саме те, чого він добивається від вас – визнання ОРДЛО. Це легалізація в українському правовому політичному полі цього бандитського формування, такого ж, як він визнав у Чечні.
Андрій Піонтковський про окуповані території: дивіться трансляцію Романа Цимбалюка
Позиція Росії щодо ОРДЛО: коротко
- Впродовж 8 років Росія контролює та продовжує підтримувати бойовиків на окупованому Донбасі. Однак Кремль досі офіційно не визнав терористичні "республіки".
- Росія наполягає на тому, щоб Україна обговорювала особливий статус з окупантами. Зокрема, відповідний документ передбачає амністію "учасникам подій на території Донецької та Луганської областей" та широкі права для російської мови.
- Водночас заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який взяв участь у нормандському форматі на рівні радників, заявив, що зустріч лідерів "Норманді" можлива тільки "після розв'язання питання з особливим статусом Донбасу".
- Крім того, у путінській партії "Єдина Росія" заявили, що ініціювали звернення до президента, щоб Росія офіційно надала зброю для проросійських бойовиків.