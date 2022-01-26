Відповідну заяву зробив заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Це трапилось 26 січня.

До теми Переговори тривали понад 8 годин: про що домовились радники "нормандської четвірки"

Козак відзначився заявою про зброю для бойовиків

Дмитро Козак прокоментував заяву пропутінської партії "Єдина Росія", яка попросила керівництво Росії "допомогти" зброєю самопроголошеним "республікам" на окупованій Росією частині Донбасу.

Мінські угоди передбачають політичне, миролюбне, невійськове вирішення конфлікту. Якщо хтось постачає озброєння одній зі сторін, то це вже не миролюбне врегулювання конфлікту, а військове задушення противника,

– цинічно заявив Козак.

Політик відзначив, що нібито потрібно керуватись мінськими домовленостями та дотримуватись їх. На думку Козака, тоді нібито "необхідність" для "надання підтримки представникам Донбасу" та "іншій частині України" (для країн Заходу – 24 канал) відпаде.

Риторика Кремля щодо постачання зброї бойовикам

Очільник МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія планує офіційно надати зброю бойовикам з Донбасу. Робитимуть це тому, що нібито Київ "не виконує" мінські домовленості.

Згодом у пропутінській партії "Єдиній Росії" заявили, що ініціювали звернення до Володимира Путіна для того, щоб Росія офіційно надала зброю для проросійських бойовиків.

У стилі російської пропаганди глава фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що нібито сценарій, який демонструє колективний Захід в Україні, "нагадує повернення до нацизму та бандерівщини".

До речі, 23 січня Росія знову цинічно звинувати Захід. У Кремлі заявили, що нібито вони готують низку великих провокацій довкола України: як інформаційних, так і військових.

Держдума розглядатиме звернення до Путіна щодо визнання бойовиків – дивіться відео