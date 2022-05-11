Раньше формула была такова – глава Кремля жив, пока у власти. Сейчас формула звучит так – Путин жив, пока он ведет войну. Такое мнение 24 каналу высказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Что Путин будет делать дальше

По его словам, остановить войну для президента России нет никакой физической возможности. Ведь после этого он довольно быстро потеряет власть и жизнь.

Поэтому он (Путин – 24 канал) будет продолжать войну. У него есть ресурсы для этого,

– подчеркнул Яковенко.

Он объяснил, миф о том, что война закончится, потому что у Путина закончатся ресурсы – ошибочный. По мнению журналиста, в дальнейшем глава Кремля будет продолжать эскалацию войны, постарается захватить новую территорию и удержать то, что временно оккупировал.

Разговоры о том, что к России "присоединят" Херсонскую область, думаю, это отдельная история. Заявления оккупационной "администрации" Херсона, вероятнее всего, все же способ личного выживания для предателей. Регион не присоединят к России – им не выжить, вопросы их существования будут решены. Игорь Яковенко Российский оппозиционный журналист

"Перелого войны не будет"

Мобилизация, по мнению Яковенко, будет очередным абсурдом и очень большой ошибкой. Очевидно, что будет саботаж, ведь:

поддержка войны в России сильно преувеличена;

желающих идти воевать, умирать на украинской земле очень немного, мотивация отсутствует.

Журналист отметил, что прирост в результате призыва будет благодаря очень плохим подготовленным людям. Когда они встретятся с оружием НАТО, в русской армии резко подпрыгнут потери.

Какое-то количество людей, которые будут иметь в руках что-то стреляющее, увеличит количество жертв на стороне Украины. Однако, в общем, это будет пушечное мясо. Решающего перелома войны достичь не удастся,

– считает оппозиционный журналист.

Он отметил, что в конечном итоге будет значительное увеличение количества жертв российских военнослужащих. Это, вероятно, приведет к протестам.

"Мобилизация – это будет большая глупость, которая ускорит конец путинского режима", – добавил Яковенко.

Мобилизация в России: что известно

Соединенные Штаты Америки не наблюдают никаких признаков "новой крупной российской мобилизации".

Однако в России продолжается скрытая мобилизация. На войну набирают добровольцев среди безработных и казаков.

По информации разведки, также оккупанты отправляют воевать выпускников училищ.

Россия продолжает незаконную мобилизацию украинцев во временно оккупированном Крыму. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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