У Путина есть только один шанс избежать катастрофы

Спрашивают тут, какая экономическая политика в сложившейся ситуации для России более разумна? Политика низких ставок или высоких?

Отказываться от выплаты долга или все же выплачивать его? У России сегодня есть только одна правильная мера экономической политики – это прекращение войны c Украиной.

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У России нет вариантов

Никаких других мер экономической политики нет и не может быть. Я совершенно согласен с тем, как поставил вопрос Константин Сонин в своем посте про профессионализм. И я даже его обострю.

Нет никакой разницы между дирижистом Белоусовым и просвещенной монетаристской Набиуллиной. Любые предлагаемые той и другой партией меры экономической политики есть лишь меры экономического обеспечения продолжения захватнической преступной войны, ничего более.

У Путина не осталось выбора / Фото Getty Images

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Война с Украиной – катастрофа для России

Спор о том, выгоднее ли Путину для продолжения войны мягкая или жесткая монетарная, или бюджетная политика, не имеет никакого отношения к интересам России, но лишь к интересам Путина и его клики. А спорщики являются ее частью.

Продолжение войны при любой политике – это дальнейшее погружение в воронку политической и экономической катастрофы. А с высокими или низкими ставками ты в нее погружаешься, не имеет значения.

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