Об этом в эфире 24 канала рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, то, что Кремль не может отступить просто так – понятно.
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Россия пытается запугать Украину
Путин, по мнению Орешкина, пытается любым способом сохранить лицо. В этом смысле провокации на территории ОРДЛО ожидаемы.
В то же время, главная задача Украины – не поддаваться на провокации, добавил политолог. Серьезных атак Путин сделать не может, ведь над ним "висят" слишком серьезные санкции Запада.
Если на территории ОРДЛО в большом количестве активизируются российские военные, Запад будет вынужден ввести санкции. Поэтому сейчас говорится о запугивании, но менее масштабном, чем было 2 – 3 недели назад, сказал Дмитрий Орешкин.
На масштабную войну Путин пойти не может – "кишка тонка". Однако более отвратительные обострения именно на территории псевдореспублик – это было предсказуемо. Думаю, украинское военное и политическое руководство готово к этому.
Орешкин об обстрелах на Донбассе: смотрите видео
Обострение на Донбассе: коротко
- 17 февраля Кремль пустил в ход тяжелое оружие на Донбассе. С начала суток боевики примерно 30 раз нарушили договоренность о прекращении огня.
- Российские оккупационные силы атаковали не только позиции наших военных, но и гражданские объекты и жилые кварталы.
- Попал враг в детский сад в Станице Луганской, трое работников получили контузии. Украинские военные помогли доставить в укрытие воспитателей и детей. Также под обстрел, в частности, попал лицей во Врубовке.
- По фактам обстрелов боевиков Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора открыли производство.
- Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится на Донбассе, назвал соответствующие события "большой провокацией".