Про це в ефірі 24 каналу розповів російський політолог Дмитро Орешкін. За його словами, те, що Кремль не може відступити просто так – зрозуміло.

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Росія намагається залякати Україну

Путін, на думку Орешкіна, намагається у будь-який спосіб зберегти обличчя. У цьому сенсі провокації на території ОРДЛО очікувані.

Водночас головне завдання України – не піддатися на провокації, додав політолог. Серйозних атак Путін зробити не може, адже над ним "висять" надто серйозні санкції Заходу.

Якщо на території ОРДЛО у великій кількості активізуються російські військові, то Захід буде змушений ввести санкції. Тому наразі мовиться про залякування, але менш масштабне, ніж було 2 – 3 тижні тому, сказав Дмитро Орешкін.

На масштабну війну Путін піти не може – "кишка тонка". Проте більш огидні загострення саме з території псевдореспублік – це було передбачувано. Думаю, українське військове та політичне керівництво готове до цього.

Дмитро Орешкін

Російський політолог

Орешкін про обстріли на Донбасі: дивіться відео

Загострення на Донбасі: коротко

  • 17 лютого Кремль пустив в хід тяжку зброю на Донбасі. Від початку доби бойовики приблизно 30 разів порушили домовленість щодо припинення вогню.
  • Російські окупаційні сили атакували не лише позиції наших військових, а й цивільні об'єкти та житлові квартали.
  • Поцілив ворог в дитячий садок у Станиці Луганській, троє працівників отримали контузії. Українські військові допомогли доправити в укриття вихователів та дітей. Також під обстріл, зокрема, потрапив й ліцей у Врубівці.
  • За фактами обстрілів бойовиків Служба безпеки України та Офіс генпрокурора відкрили провадження.
  • Президент України Володимир Зеленський, який наразі перебуває на Донбасі, назвав відповідні події "великою провокацією".