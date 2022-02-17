Про це в ефірі 24 каналу розповів російський політолог Дмитро Орешкін. За його словами, те, що Кремль не може відступити просто так – зрозуміло.

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Росія намагається залякати Україну

Путін, на думку Орешкіна, намагається у будь-який спосіб зберегти обличчя. У цьому сенсі провокації на території ОРДЛО очікувані.

Водночас головне завдання України – не піддатися на провокації, додав політолог. Серйозних атак Путін зробити не може, адже над ним "висять" надто серйозні санкції Заходу.

Якщо на території ОРДЛО у великій кількості активізуються російські військові, то Захід буде змушений ввести санкції. Тому наразі мовиться про залякування, але менш масштабне, ніж було 2 – 3 тижні тому, сказав Дмитро Орешкін.

На масштабну війну Путін піти не може – "кишка тонка". Проте більш огидні загострення саме з території псевдореспублік – це було передбачувано. Думаю, українське військове та політичне керівництво готове до цього. Дмитро Орешкін Російський політолог

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Загострення на Донбасі: коротко