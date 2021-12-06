Москва в этом контексте настаивает на соответствующих гарантиях. Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, снять напряженность можно только одним путем – это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем". По его словам, Путин завтра с "большим интересом" выслушает предложения американского коллеги Джо Байдена по разрешению конфликта на Донбассе.

Интересно, что Песков в лучших традициях российской пропаганды "забыл", что именно Россия стянула свои войска к границе с Украиной, чем и вызвала накал ситуации. Как сообщил министр обороны Алексей Резников, пока у границы Украины около 94 тысячи российских военных.

Обратите внимание! В ГУР Минобороны сообщили, что возможное вторжение может произойти уже в январе – феврале 2022 года.

Позиция Украины

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не настроен идти военным путем решения проблемы Донбасса. Он также подчеркнул, что не видит альтернативы Минским соглашениям. До этого МИД России обвинил Украину в якобы "наступательных действиях" на Донбассе.

Войска России у украинской границы: что известно

В ноябре украинская разведка подтвердила, что Россия может напасть с нескольких сторон, взяв Украину "в кольцо". Это может случиться в январе 2022 года.

Глава немецкой фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер рассказал, что в случае нападения России на Украину, скандальному газопроводу "Северный поток-2" наступит конец.

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