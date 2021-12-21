У Путина нет пушечного мяса, – российский журналист Яковенко

Россия не имеет достаточно технических средств для захвата Украины. Кроме этого, Владимир Путин не сможет поощрить россиян к всеобщей мобилизации.

Об этом в эфире 24 канала сказал российский журналист Игорь Яковенко. По его словам, кроме горючего, боеприпасов и других технических компонентов, для вторжения нужен еще один элемент.

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"Речь идет примерно о 200 тысячах россиян, которые готовы умереть за то, чтобы воплотить военно-политические амбиции Путина. По моим оценкам, такого количества людей в России просто нет", – отметил журналист.

Яковенко: россиянам безразлично

По словам Яковенко, россиянам все равно, что восьмой год убивают украинцев, потому что это не несет риска для их жизней. Журналист считает, что россияне просто наблюдают за геноцидом в Сирии.

Однако это не значит, что все эти россияне готовы умирать. Мобилизационный ресурс путинской России – это полмиллиона человек, который бьет дубинками мирных протестующих. Также еще несколько человек, которые устраивают теракты в России и за ее пределами. Бомбить мирных людей в Сирии – это совсем не то, что ворваться в Украину и получить десятки тысяч груза 200 обратно в Россию. Думаю, что никаких человеческих ресурсов, готовых стать пушечным мясом, у Путина сегодня нет. Игорь Яковенко Журналист

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