Об этом 24 Каналу сказал экономист Максим Блант, объяснив, что тогда это называлось "конверсией". Он напомнил, что СССР заканчивал так же.
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Что задумал Путин в отношении России
Так, было время, когда благодаря арабским странам цены на нефть были высокие и Советский Союз мог многое себе позволить. Однако после того, как цены начали падать выяснилось, что в СССР существенно преобладает тяжелое и среднее машиностроение, которое и отвечало за производство оружия. В то же время с остальным – дела были не очень, в частности с гражданскими товарами.
Тогда и решили перепрофилировать оборонные предприятия на выпуск гражданской продукции. Сейчас в России складывается такая же ситуация.
Очень сильно и быстро растет доля военно-промышленного производства в общей доле экономики. Это абсолютное повторение конца Советского Союза, когда руководство коммунистической партии было втянуто в гонку вооружений и все ресурсы были брошены на это,
– пояснил экономист.
По его словам, осталось дождаться, когда арабским странам надоест терять долю на рынке из-за того, что страны, где себестоимость добычи нефти выше, пользуются сокращением добычи нефти ОПЕК (организация стран – экспортеров нефти – 24 Канал), и развяжут такую же нефтяную войну, как в 1980-х годах.
С 2022 года российские власти тратят все деньги, которые получают и еще и залезают в долги. Стабильность экономической системы России резко снизилась, нет накопления резервов и растет госдолг.
Последние новости России: кратко
- 5 июня Владимир Путин случайно озвучил потери России в войне с Украиной. Диктатор сказал, что Россия ежемесячно теряет 20 тысяч оккупантов, эта цифра совпадает с той, что отмечают в украинских отчетах.
- Страна-агрессор хочет сплотить вокруг себя страны ОДКБ, поэтому пытается убедить их в якобы угрозе со стороны сил НАТО.
- Владимир Путин сделал абсурдное заявление о ядерном оружии. Диктатор заявил будто Россия "никогда не бряцала им". Также он сказал, что в случае угрозы территориальной целостности Россия готова его применить.