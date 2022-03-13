У Путина обострились фобии угрозы мятежа и покушения на его жизнь: фотофакт

Владимир Путин все больше боится мятежа и покушения на свою жизнь. В Центре противодействия дезинформации при СНБО обратили внимание на ряд фактов, указывающих на это.

Как там заметили, когда российский диктатор выходит "в народ", его окружают совсем не "случайные люди". Часто – это одни и те же люди.

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Один человек – несколько ролей

На одном фото они – с Путиным в церкви, на другом – "чаюют" с ним или изображают рыбаков. Журналистам BBC удалось установить, что зимой 2020 года на массовых мероприятиях рядом с президентом государства-агрессора также находились "случайные прохожие". Эта группа была набрана из сотрудников "фабрики медиатролей" Евгения Пригожина и выпускников "Школы молодого политика", приближенной к Кремлю, пояснили в Центре.

Путина окружают те же люди / Фото из телеграма противодействия дезинформации

В Центре противодействия дезинформации при СНБО упомянули и о широко растиражированном российской пропагандой фото со стюардессой. Позже она "странным образом" переквалифицировалась в рыбачку и продавщицу мороженого.

Все это свидетельствует о тяжелом психическом состоянии Путина, которое стремительно ухудшается на фоне поражения военного вторжения в Украину и обусловленного этим экономического коллапса России.

– отметили в Центре.

К слову, британские СМИ пишут, что Путин страдает "стероидной яростью, вызванной лечением от рака". Там ссылаются на источники в разведке, которые предполагают, что у него могут быть онкология, болезнь Паркинсона или деменция.

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