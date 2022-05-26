У Путина определились с вероятной датой "пришивания" оккупированных территорий к России

Ранее я сообщал (буквально вчера), что Кремль намерен провести так называемый референдум по аннексии (или сецессии) временно оккупированных территорий Украины (после 24 февраля 2022 года).

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Многие журналисты спрашивали меня о конкретной дате. Так вот, вероятная дата проведения так называемого референдума – это 11 сентября 2022 года .

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Именно 11 сентября 2022 г. в РФ пройдет единый день голосования в избирательных кампаниях разного уровня – выборы председателей субъектов федерации (выборы губернаторов), выборы органов законодательной власти в субъектах федерации (парламенты республик РФ), выборы административных центров субъектов РФ .

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Именно поэтому Кремль решил расширить повестку дня до выборов и провести еще и так называемый референдум по поводу аннексии временно оккупированных территорий Украины, а также временно оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Южной Осетии.

В Кремле рассчитывают запустить дистанционное электронное голосование как в 2021 году, когда состоялись выборы депутатов Госдумы РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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