У Путина остались только 3 "карманных" олигарха, – Центр противодействия дезинформации

Жесткие санкции, введенные против России, очень поразили правительственную верхушку страны-агрессорки и ее олигархов. Путин все больше теряет поддержку своего ближайшего окружения.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что это создает предпосылки к мятежу. Ряд подсанкционных олигархов хочет принудительно сменить власть в России.

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У Путина остались 3 "карманных" олигарха

Сторонниками президента страны-агрессорки Владимира Путина остались только 3 олигарха, которые могут общаться с ним лично:

Юрий Ковальчук,

Геннадий Тимченко,

Сергей Чемезов.

Команда олигархов времен Ельцина демонстративно отстраняется от личного общения с Путиным. Именно от них он опасается "удара в спину".

Ведь Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Андрей Мельниченко уже потеряли и продолжают терять свои активы и состояние из-за западных санкций,

– говорится в сообщении.

Российский бизнес не может мириться с политикой лица, приведшего к таким разрушительным последствиям для их финансового состояния. Поэтому олигархи готовы к решительным действиям, чтобы изменить свое положение. Если Путин не согласится с их условиями, ему будет грозить принудительный импичмент или физическое уничтожение от ближайшего окружения.

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