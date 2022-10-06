Ядерная угроза: из-за слов Зеленского о "превентивном ударе" в Кремле началась истерика

В России перекрутили высказывания президента Владимира Зеленского о призыве пересмотреть порядок реагирования на возможное применение Россией ядерного оружия. В Кремле настоящая истерика из-за того, что Зеленский заявил о необходимости предусмотреть превентивные удары.

Владимир Зеленский считает, что НАТО должно предусмотреть превентивные удары на такие действия России. Но в Кремле заявление Зеленского перевернули с ног на голову, пишет 24 канал.

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В Кремле считают, что Запад несет ответственность за действия Зеленского

Дмитрий Песков, прихвостень Владимира Путина, цинично сказал, что заявления Зеленского – это "призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасающими последствиями".

При этом в Кремле считают, что США, Великобритания и страны ЕС "должны обратить особое внимание" на заявления Зеленского. Песков придумал, что страны Запада "де-факто руководят деятельностью Киева".

Поэтому именно они (страны Запада – 24 канал) несут ответственность и должны нести ответственность за действия и заявления этого человека (Зеленского – 24 канал) и этого режима,

– сказал Песков.

Еще больше истерит представительница российского МИДа Мария Захарова. Она обвинила Запад в разжигании ядерной войны, хотя это именно Путин недавно пригрозил ядерным ударом.

Захарова цинично написала, что руками Зеленского якобы "могут уничтожить планету".

Как Кремль перекручивает заявление Зеленского

В Кремле традиционно перекрутили слова Владимира Зеленского. Подобный подход в Москве использовали, когда Зеленский перед полномасштабным вторжением на Мюнхенской конференции безопасности комментировал Будапештский меморандум, согласно которому наше государство отказалось от ядерного оружия.

В частности, в феврале 2022 года президент Украины пригрозил отказом от Будапештского меморандума. Тогда в Кремле начали обвинять Киев в стремлении восстановить ядерный потенциал, что позорная ложь.

Теперь же Зеленский подчеркнул, что НАТО должно исключать возможность применения Россией ядерного оружия. В частности, президент Украины сказал, что НАТО должно "пересмотреть применение своего давления, порядок применения". Речь идет не о физическом ударе ядерным оружием, как выдумали в Москве, а, например, санкциях.

Зеленский напомнил, что до 24 февраля Киев требовал от Запада превентивных действий. В этом контексте, как и сейчас, речь шла именно о санкциях.

На истерику Кремля из-за заявки президента Украины уже ответили у Зеленского. В частности, спикер Зеленского Сергей Никифоров сказал, что Зеленский говорил о периоде до 24 февраля и исключительно о санкциях.

Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не разрешить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции,

– отметил Никифоров.

Также он подчеркнул, что шантажировать мир взрывами на Запорожской АЭС и намеками на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия.

"От Украины таких призывов вы никогда не услышите", – подчеркнул спикер Зеленского.

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