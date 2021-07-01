У Путина отреагировали на слова Зеленского о сине-желтом флаге над Кремлем

Владимир Зеленский заявил, что если бы украинцы и россияне были одним народом, то над Госдумой развевался бы сине-желтый флаг. В Кремле поспешили с реакцией на эти слова.

Прокомментировал высказывания Зеленского на местном телевидении пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его попросили дать оценку заявлению президента Украины.

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Реакция Москвы на слова Зеленского

Над государственной думой развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор,

– сказал Песков.

Напомним, ранее лидер Украины отметил, что у украинцев и русских много общего, однако они никогда не были единым народом. Такое заявление он сделал после того, как Владимир Путин накануне взялся утверждать, что "украинцы и россияне вообще единый народ", а разницы между ними якобы нет.

Детали заявления Зеленского