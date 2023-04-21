Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Ростислав Мурзагулов. По его словам, Путин не способен адекватно воспринимать происходящее вокруг.

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Здоровье уже не то

Ростислав Мурзагулов объяснил, что в последнее время у президента России паранойя значительно усилилась. Он считает, что весь Запад, англосаксонский мир его ненавидит и отправит куда-нибудь при первой возможности.

То, что сейчас происходит – это возрастное, во-вторых, оно вызвано диагнозами, поставленными ему,

– сообщил он.

У Путина онкология, так что рядом с ним всегда врач. После лечения у диктатора значительно ослаб организм, поэтому из-за этого боится кого-то близко подпускать к себе.

"Разговор с Эммануэлем Макроном на расстоянии 50 метров – это выглядит неуклюже. Я не думаю, что есть хотя бы еще один лидер в мире, который бы себя так вел", – убежден политтехнолог.

По его словам, паранойя Путина с каждым днем только распространяется. Проявляется она в использовании сразу 5 автомобилей Aurus для передвижения. Таким образом, он пытается запутать следы.

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Путин отравляет жизнь всем вокруг

Ростислав Мурзагулов отметил, что схожая ситуация и с самолетами, по которым перемещается Путин.

"Никто не знает, в каком из них он сейчас летит и куда лететь HIMARS", – подчеркнул он.

Путин думает, что весь мир за ним охотится. Впрочем, на самом деле, например, глава Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон или глава США Джо Байден вряд ли будут планировать убийство диктатора. У них есть дела поважнее.

По словам политтехнолога, Путин своей паранойей загоняет в тупик не только себя, но и свое окружение.

Он многим жизнь очень испортил, некоторых по миру пустил,

– подчеркнул он.

В России уже давно взаимодействуют власти и бизнес. Большая часть бизнесменов оказалась в долгах и без перспектив в будущем.

"У крупного бизнеса были свои части во многих государственных секторах. Многие бизнесмены расставили своих людей в администрации президента", – поделился он.

По мнению Мурзагулова, далеко не путинская обстановка решает, кого из бизнесменов назначить на пост главы какого-то крупного города.

Бункерный дед разошелся нешуточно

Политтехнолог объяснил, что Путин – это большой миф. Никто действительно не знает, что он за человек.

"У Путина была идея, что он станет российским Елбасой, но после произошедшего из Елбасы казахстанским, я думаю, что Путин эту идею забросил на очень далеко полочку своего сознания", – рассказал он.

По его мнению, Путин считает себя большим и непреодолимым, а вокруг него только несколько человек, которые и приносят ему информацию в папках. Это Юрий Ковальчук, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Борис Громов.

"Он отрезан от всего мира, не умеет пользоваться телефоном, интернетом", – отметил он.

Также русский диктатор совершенно не понимает, что происходит в мире.

Ему 70 лет, как любой дедушка, он верит в себя и считает, что все знает, понимает, а молодежь глупая,

– убежден политтехнолог.

Путин на самом деле не имел успешной карьеры, так что получить секретные знания не мог.

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