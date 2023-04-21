Об этом 24 Каналу рассказал Марат Гельман – политтехнолог. По его словам, вероятная новая война может состояться, если президентское кресло будет до сих пор занимать Владимир Путин. Но не все так просто.

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Важно, кто будет у власти в России

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович считает, что до 2030 года Россия может решиться на еще одну войну с Украиной. Если Владимир Путин останется у власти, то вполне возможно, что мнение Арестовича правдиво.

Путин – это война. У него теперь нет смысла для существования и тем более управление страной иного чем война-ответ после поражения, которое они, надеюсь, терпят этим летом,

– заметил Марат Гельман.

Впрочем, политтехнолог выразил сомнение в том, останется ли российский диктатор у власти после проигрыша в войне. Российские элиты, кроме того, опасаются оппозиции, которая может прийти к власти вместе с "украинским оружием" и давлением европейского сообщества. Ведь оппозиционеры считают, что в частности элиты привели к тому состоянию России, которое есть сейчас.

"Но с другой стороны Путин тоже "слив в унитаз" то, что они (элиты – 24 Канал) награбили и "похоронил" их мечты о прекрасной жизни на пенсии где-то на Лазурном побережье", – отметил Гельман.

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"Кейс Гитлера"

Поэтому сейчас российская элита сейчас будет искать "промежуточное" лицо, не являющееся оппозиционером и в то же время не причастное к Владимиру Путину.

Есть еще третий вариант, который, как мне кажется, достаточно вероятен. Если вспомнить историю Гитлера, он пришел к власти после поражения Германии в Первой мировой войне. Ситуация тогда была достаточно похожа. Внезапная капитуляция Германии и поздние заявления Гитлера, что это евреи и интеллектуалы предали немецкий народ,

– рассказал политтехнолог.

То есть начало Второй мировой войны стало следствием поражения Германии в Первой мировой. Поэтому вполне вероятен сценарий, при котором новую войну с Украиной начнет не Путин, а его преемник.

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