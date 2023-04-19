В сети ходят публикации, что пропагандисты в таких случаях сразу паникуют и вызывают правоохранителей. Посылки открывают саперы, сообщает 24 Канал.

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На днях "подарок" получил так называемый военный эксперт Константин Сивков. Кто направил бюст пропагандисту, не сообщают, но россиянин почему-то запаниковал и вызвал полицию. Те, в свою очередь, позвонили саперам, которые и "распаковали подарок".

Подробности инцидента пропагандисты не сообщают. Однако Сивков уже цинично обвинил по всему Украину и назвал это "спецоперацией СБУ".



Статуэтка, которую получил Сивков / Фото с росСМИ

По информации украинского активиста Сергея Стерненко, такие статуэтки уже получили Владислав Шурыгин, Константин Исаев, Тимофей Сергейцев и многие другие пропагандисты.

Как выяснилось позже, 12 апреля мастерская в Ульяновске получила заказ на изготовление 5 гипсовых бюстов с маршалом Жуковым. Заказчик попросил отвезти "подарки" через частную компанию по экспресс-доставке "СДЭК".

В графе "Получатели" было указано 5 имен – Константин Сивков, Константин Исаев, Владислав Шурыгин, Михаил Терещенко и Тимофей Сергейцев.



Имена пропагандистов, на которые заказали "подарки" / Фото с росСМИ

Заказчик "Сань Белозеров" написал в частные сообщения мастерской на странице в соцсетях. После того как онлайн-заказ был принят, мужчина перевел с карты некоторого Кирилла Небогатова почти 10 тысяч рублей за бюсты. В стоимость вошли и изготовление статуэток, и экспресс-доставка.



Заказ и доставку оплатили сразу / Фото с росСМИ

Уже 17 апреля бюсты приехали в Москву и вызвали большую панику. Правоохранители пытаются разыскать заказчика статуэток "Санька Белозерова", однако информации о нем не так много. На страницах в соцсетях удалось узнать только то, что мужчина учился в военной академии Смоленска и, согласно публикациям во "Вконтакте", поддерживал так называемую "спецоперацию".



Бюсты, заказавшие в подарок российским пропагандистам / Фото с росСМИ

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