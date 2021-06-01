Эту информацию рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков заявил, что во время телефонных разговоров Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель "неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел".
Пресс-секретар добавил, что "принципиально разные стороны с этим согласны". Однако дополнил, что пока дату не определили.
Последние новости о нормандском формате
- Владимир Зеленский рассказал, что во время прошлой встречи нормандских советников представители Германии и Франции не смогли ответить на вопрос, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.
- Более того, глава Украины заявил, что следует создать новый формат переговоров, в рамках которого говорилось бы одновременно о Крыме и Донбассе. Владимир Зеленский рассказал, что этот формат можно объединить с нормандским.
- 22 мая глава МИД Дмитрий Кулеба замечал, что украинская сторона пытается "собрать" нормандский формат на уровне министров. Однако глава МИД России Сергей Лавров "достаточно профессиональный дипломат, чтобы очень изысканно и красиво избегать этой встречи".