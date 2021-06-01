Цю інформацію розповів прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
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Пєсков заявив, що під час телефонних розмов Володимира Путіна з Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель "неодноразово наголошувалося на необхідності активізації роботи і проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ".
Прессекретар додав, що "принципово різні сторони з цим згодні". Однак доповнив, що поки дату не визначили.
Останні новин щодо нормандського формату
- Володимир Зеленський розповів, що під час минулої зустрічі нормандських радників представники Німеччини і Франції не змогли відповісти на питання, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі.
- Ба більше, очільник України заявив, що варто створити новий формат переговорів, у межах якого мовилося б водночас про Крим та Донбас. Володимир Зеленський розповів, що цей формат можна об'єднати з нормандським.
- 22 травня глава МЗС Дмитро Кулеба зауважував, що українська сторона намагається "зібрати" нормандський формат на рівні міністрів. Однак очільник МЗС Росії Сергій Лавров є "достатньо професійним дипломатом, щоб дуже вишукано та красиво уникати цієї зустрічі".