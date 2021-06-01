Цю інформацію розповів прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Пєсков заявив, що під час телефонних розмов Володимира Путіна з Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель "неодноразово наголошувалося на необхідності активізації роботи і проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ".

Прессекретар додав, що "принципово різні сторони з цим згодні". Однак доповнив, що поки дату не визначили.

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