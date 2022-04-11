У Путина подтверждается диагноз, который ему поставил Немцов, – российский журналист
Полномасштабное нападение на Украину, которое Путин воплотил в 2022 году, было рассчитано. Вся эта кровавая авантюра должна была начаться 24 февраля и завершиться полной оккупацией Украины 9 мая.
Об этом рассказал Игорь Яковенко, российский журналист, в эфире 24 канала. Он также отметил, что 9 мая мы лишь можем понять масштаб поражения России, а не какую-то победу.
Читайте также: Генералы могут попытаться разобраться с Путиным, – российский журналист
Путин оказался вполне сумасшедшим. Диагноз, (который озвучил – 24 канал) Борис Немцов, полностью подтверждается,
– убеждает журналист.
Поведение простых россиян
Действительно можно сказать, что жизнь в стране-агрессора стала хуже, абсолютно для всех категорий населения. Большой разницы между поддержкой нацистского режима Гитлера и Путина нет, поэтому люди верят, что на них напало НАТО и они "защитники", убеждает Яковенко.
Может ли Путин быть смертельно больным
Не скажу, что я сторонник конспирологии, и я не являюсь личным врачом Путина. Достоверной информации о его состоянии здоровья нет, поэтому ничего утверждать не могу,
– говорит русский журналист.
По его мнению, Путин мог сознательно развязать кровавую войну в центре Европы и на это есть несколько причин:
- Он действительно верил, что Украина абсолютно не боеспособна;
- Украинцы = русские и они ждут "освобождения" с цветами.
Путин оказался заложником собственной лжи, добавляет Яковенко, а теперь уже некуда отступать. Он считает всех предателями и верит, что они повсюду: как в Генштабе, так и в ФСБ.
Интересно – Как россияне могут отреагировать на реальные потери армии: смотрите видео