У Путина подтверждается диагноз, который ему поставил Немцов, – российский журналист

Полномасштабное нападение на Украину, которое Путин воплотил в 2022 году, было рассчитано. Вся эта кровавая авантюра должна была начаться 24 февраля и завершиться полной оккупацией Украины 9 мая.

Об этом рассказал Игорь Яковенко, российский журналист, в эфире 24 канала. Он также отметил, что 9 мая мы лишь можем понять масштаб поражения России, а не какую-то победу.

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Путин оказался вполне сумасшедшим. Диагноз, (который озвучил – 24 канал) Борис Немцов, полностью подтверждается,

– убеждает журналист.

Поведение простых россиян

В 2014 году российский оппозиционер Борис Немцов заявил, что у Путина психиатрические отклонения и мифомания, или же паталогическая лживость. И заметил, что в будущем, такой руководитель ядерной страны может совершить много бед. Немцова застрелили 27 февраля 2015 года.

Действительно можно сказать, что жизнь в стране-агрессора стала хуже, абсолютно для всех категорий населения. Большой разницы между поддержкой нацистского режима Гитлера и Путина нет, поэтому люди верят, что на них напало НАТО и они "защитники", убеждает Яковенко.

Может ли Путин быть смертельно больным

Не скажу, что я сторонник конспирологии, и я не являюсь личным врачом Путина. Достоверной информации о его состоянии здоровья нет, поэтому ничего утверждать не могу,

– говорит русский журналист.

По его мнению, Путин мог сознательно развязать кровавую войну в центре Европы и на это есть несколько причин:

Он действительно верил, что Украина абсолютно не боеспособна;

Украинцы = русские и они ждут "освобождения" с цветами.

Путин оказался заложником собственной лжи, добавляет Яковенко, а теперь уже некуда отступать. Он считает всех предателями и верит, что они повсюду: как в Генштабе, так и в ФСБ.

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