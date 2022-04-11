Про це розповів Ігор Яковенко, російський журналіст, у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що 9 травня ми лише можемо зрозуміти масштаб поразки Росії, а не якусь перемогу.
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Путін виявився цілком божевільним. Діагноз Бориса Немцова повністю підтверджується,
– переконує журналіст.
Поведінка простих росіян
Справді можна сказати, що життя в країні-агресорці стало гіршим, абсолютно для усіх категорій населення. Великої різниці між підтримкою нацистського режиму Гітлера та Путіна немає, тому люди вірять, що на них напало НАТО і вони "защітнікі", переконує Яковенко.
Чи може Путін бути смертельно хворим
Не скажу, що я прихольник конспірології та я й не є особистим лікарем Путіна. Достовірної інформації про його стан здоров'я немає, тому нічого стверджувати не можу,
– говорить російський журналіст.
На його думку, Путін міг свідомо розв'язати квиваву війну в центрі Європи і на це є декілька причин:
- Він дійсно вірив, що Україна абсолютно не боєздатна;
- Українці = росіяни і вони чекають на "визволення" з квітами.
Путін виявився заручником власної брехні, додає Яковенко, а тепер вже нема куди відступати. Він вважає усіх зрадниками і вірить, що вони всюди: як у Генштабі, так і у ФСБ.
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