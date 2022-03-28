У Путина после запрета интервью говорят, что не боятся слов Зеленского

В Кремле заявили, что "не боятся" публикации интервью президента Украины Владимира Зеленского, но якобы Роскомнадзор должен проверить материал российских СМИ "на предмет соответствия законодательству".

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Он заверил, что Россия "не опасается" заявлений Зеленского.

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Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью относительно соответствия нашему законодательству, собственно связано просто, наверное, с необходимостью этой оценки,

– заявил Песков.

По его словам, есть законы и очень важно не публиковать какую-либо информацию, которая приравнивалась бы к нарушению этих законов. Он добавил, что сам еще не смотрел интервью.

Вчера, 27 марта, несколько российских изданий взяли интервью у президента Зеленского. Длительность приблизительно 1,5 часа.

Сразу после этого в России началась истерика, Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать это интервью и угрожал журналистам проверками. Однако интервью все же вышло.

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