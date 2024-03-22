Президент Евросовета Шарль Мишель отметил, что на фоне этого ЕС действует правильно, укрепляя собственную оборону. Об этом он заявил по результатам саммита ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Мишель назвал комментарий Пескова циничным, впрочем, отметил, что это означает признание ведения войны со стороны России.
Я считаю, что это заявление, сделанное сегодня Песковым, очень характерно, потому что в течение двух лет они (российское правительство, – 24 канал) повторяли снова и снова, что это не была война против Украины, это была специальная военная операция. И они даже решили криминализировать тех в России, кто ставил под сомнение то, что это будет война,
– сказал Шарль Мишель.
Он отметил, что такие заявления лишь подчеркивают важность усиления европейской обороноспособности. Президент Евросовета отметил, что не хочет распространять тревоги в европейском обществе, однако если ЕС хочет мира, то надо инвестировать в безопасность.
Реакция Урсулы фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Россия находится в состоянии полномасштабной войны с Украиной с февраля 2022 года.
Этот комментарий лишь доказывает, что Кремль предал российское население в течение последних двух лет, скрывая факты и отрицая, что они находятся в состоянии войны,
– сказала президент Еврокомиссии.
Реакция Эммануэля Макрона
Президент Франции также отреагировал на признание Россией ведения войны в Украине. Эммануэль Макрон подчеркнул, что такие заявления сразу же после выборов означают "диалектическое изменение" ввиду ужесточения жестокости.
Каждый, кто думает, что Россия остановится на Донбассе и Крыму, ошибается. И, используя этот термин, они также создают неопределенность по военным целям России,
– сказал Макрон.
Что наговорил Песков
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков впервые признал, что циничная агрессия России против Украины уже давно вышла за рамки "спецоперации". Долгое время Россия официально не говорила, что воюет с Украиной, хотя время от времени даже Путин говорил слово "война". Однако, как отметил Песков, правовой статус конфликта с Украиной не меняется – то есть Россия "де-юре" остается в состоянии "СВО".
- По словам Пескова, то, что Россия находится в войне, каждый россиянин должен понимать для собственной "внутренней мобилизации".
- По мнению пресс-секретаря Путина, именно Украина представляет угрозу для граждан России и ее территорий. По этой причине Кремль не может себе позволить, чтобы на ее границах было государство, которое готово любым способом отобрать у России незаконно аннексированный Крым и четыре оккупированные области Украины.