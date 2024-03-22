Президент Евросовета Шарль Мишель отметил, что на фоне этого ЕС действует правильно, укрепляя собственную оборону. Об этом он заявил по результатам саммита ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Мишель назвал комментарий Пескова циничным, впрочем, отметил, что это означает признание ведения войны со стороны России.

Я считаю, что это заявление, сделанное сегодня Песковым, очень характерно, потому что в течение двух лет они (российское правительство, – 24 канал) повторяли снова и снова, что это не была война против Украины, это была специальная военная операция. И они даже решили криминализировать тех в России, кто ставил под сомнение то, что это будет война,

– сказал Шарль Мишель.

Он отметил, что такие заявления лишь подчеркивают важность усиления европейской обороноспособности. Президент Евросовета отметил, что не хочет распространять тревоги в европейском обществе, однако если ЕС хочет мира, то надо инвестировать в безопасность.

Реакция Урсулы фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Россия находится в состоянии полномасштабной войны с Украиной с февраля 2022 года.

Этот комментарий лишь доказывает, что Кремль предал российское население в течение последних двух лет, скрывая факты и отрицая, что они находятся в состоянии войны,

– сказала президент Еврокомиссии.

Реакция Эммануэля Макрона

Президент Франции также отреагировал на признание Россией ведения войны в Украине. Эммануэль Макрон подчеркнул, что такие заявления сразу же после выборов означают "диалектическое изменение" ввиду ужесточения жестокости.

Каждый, кто думает, что Россия остановится на Донбассе и Крыму, ошибается. И, используя этот термин, они также создают неопределенность по военным целям России,

– сказал Макрон.

Что наговорил Песков