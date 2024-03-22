Президент Євроради Шарль Мішель зазначив, що на фоні цього ЄС діє правильно, зміцнюючи власну оборону. Про це він заявив за результатами саміту ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Мішель назвав коментар Пєскова цинічним, втім наголосив, що це означає визнання ведення війни з боку Росії.

Я вважаю, що ця заява, зроблена сьогодні Пєсковим, є дуже характерною тому що протягом двох років вони (російський уряд, – 24 канал) повторювали знову і знову, що це не була війна проти України, це була спеціальна військова операція. І вони навіть вирішили криміналізувати тих в Росії, хто ставив під сумнів те, що це буде війна,

– сказав Шарль Мішель.

Він зазначив, що такі заяви лише підкреслюють важливість посилення європейської оборонноздатності. Президент Євроради наголосив, що не хоче поширювати тривоги в європейському суспільстві, однак, якщо ЄС хоче миру, то треба інвестувати у безпеку.

Реакція Урсули фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала, що Росія перебуває у стані повномасштабної війни з Україною з лютого 2022 року.

Цей коментар лише доводить, що Кремль зрадив російське населення протягом останніх двох років, приховуючи факти і заперечуючи, що вони перебувають у стані війни,

– сказала президентка Єврокомісії.

Реакція Еммануеля Макрона

Президент Франції також відреагував на визнання Росією ведення війни в Україні. Еммануель Макрон наголосив, що такі заяви відразу ж після виборів означають "діалектичну зміну" з огляду посилення жорстокості.

Кожен, хто думає, що Росія зупиниться на Донбасі і Криму, помиляється. І, використовуючи цей термін, вони також створюють невизначеність щодо військових цілей Росії,

– сказав Макрон.

Що наговорив Пєсков