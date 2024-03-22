Президент Євроради Шарль Мішель зазначив, що на фоні цього ЄС діє правильно, зміцнюючи власну оборону. Про це він заявив за результатами саміту ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Мішель назвав коментар Пєскова цинічним, втім наголосив, що це означає визнання ведення війни з боку Росії.
Я вважаю, що ця заява, зроблена сьогодні Пєсковим, є дуже характерною тому що протягом двох років вони (російський уряд, – 24 канал) повторювали знову і знову, що це не була війна проти України, це була спеціальна військова операція. І вони навіть вирішили криміналізувати тих в Росії, хто ставив під сумнів те, що це буде війна,
– сказав Шарль Мішель.
Він зазначив, що такі заяви лише підкреслюють важливість посилення європейської оборонноздатності. Президент Євроради наголосив, що не хоче поширювати тривоги в європейському суспільстві, однак, якщо ЄС хоче миру, то треба інвестувати у безпеку.
Реакція Урсули фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала, що Росія перебуває у стані повномасштабної війни з Україною з лютого 2022 року.
Цей коментар лише доводить, що Кремль зрадив російське населення протягом останніх двох років, приховуючи факти і заперечуючи, що вони перебувають у стані війни,
– сказала президентка Єврокомісії.
Реакція Еммануеля Макрона
Президент Франції також відреагував на визнання Росією ведення війни в Україні. Еммануель Макрон наголосив, що такі заяви відразу ж після виборів означають "діалектичну зміну" з огляду посилення жорстокості.
Кожен, хто думає, що Росія зупиниться на Донбасі і Криму, помиляється. І, використовуючи цей термін, вони також створюють невизначеність щодо військових цілей Росії,
– сказав Макрон.
Що наговорив Пєсков
- Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков уперше визнав, що цинічна агресія Росії проти України вже давно вийшло за рамки "спецоперації". Довгий час Росія офіційно не говорила, що воює з Україною, хоча час від часу навіть Путін говорив слово "війна". Однак, як зазначив Пєсков, правовий статус конфлікту з Україною не змінюється – тобто Росія "де-юре" лишається у стані "СВО".
- За словами Пєскова, те, що Росія перебуває у війні, кожен росіянин повинен розуміти для власної "внутрішньої мобілізації".
- На думку речника Путіна, саме Україна становить загрозу для громадян Росії та її територій. З цієї причини Кремль не може собі дозволити, щоб на її кордонах була держава, котра готова в будь-який спосіб відібрати у Росії незаконно анексований Крим та чотири окуповані області України.