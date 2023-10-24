Закончится ли война в Украине, когда умрет Путин: у Зеленского расставили точки над "и"

В сети недавно распространили информацию о якобы "существенном ухудшении здоровья" Владимира Путина, что сразу спровоцировало разговоры о вероятном скором окончании войны против Украины. Однако такие утверждения есть лишь иллюзия.

Об этом в эфире телемарафона рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что война не закончится после возможной смерти Путина, передает 24 Канал.

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Изменит ли ситуацию с войной смерть Путина

Подоляк подчеркнул, что Путин является лишь одним из элементов войны против нашего государства. Однако в целом российская элита, сообщества, и самая ключевая сущность страны-агрессора состоит в том, чтобы продолжать эту войну.

Есть позитив оттого, что Путина не будет. Понятно, что это запустит определенные процессы в самой России: политические элиты они будут друг друга чубить, убивать, конкурировать с властью как таковой и т.д.

– сказал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что это неплохие процессы деструкции нынешнего российского государства. Однако он хочет, чтобы украинцы не жили в иллюзиях, что после того, как с Путиным что-нибудь происходит, это сразу приведет к финалу войны.

"Это ускорит финал войны справедливым, но ключевым элементом все же является Украина", – сказал Подоляк.

В частности, он подчеркнул, что только от нашего государства зависит, насколько скорым будет окончание этой войны. В то же время он подчеркнул, что Украина вернет все временно оккупированные территории и выгонит врага с территории нашего государства.

Что известно о состоянии здоровья Путина