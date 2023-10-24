Закончится ли война в Украине, когда умрет Путин: у Зеленского расставили точки над "и"
В сети недавно распространили информацию о якобы "существенном ухудшении здоровья" Владимира Путина, что сразу спровоцировало разговоры о вероятном скором окончании войны против Украины. Однако такие утверждения есть лишь иллюзия.
Об этом в эфире телемарафона рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что война не закончится после возможной смерти Путина, передает 24 Канал.
Смотрите также Знаем их тактику, – Подоляк рассказал, как Украина подготовилась к ударам по энергетике
Изменит ли ситуацию с войной смерть Путина
Подоляк подчеркнул, что Путин является лишь одним из элементов войны против нашего государства. Однако в целом российская элита, сообщества, и самая ключевая сущность страны-агрессора состоит в том, чтобы продолжать эту войну.
Есть позитив оттого, что Путина не будет. Понятно, что это запустит определенные процессы в самой России: политические элиты они будут друг друга чубить, убивать, конкурировать с властью как таковой и т.д.
– сказал советник главы ОП.
Он подчеркнул, что это неплохие процессы деструкции нынешнего российского государства. Однако он хочет, чтобы украинцы не жили в иллюзиях, что после того, как с Путиным что-нибудь происходит, это сразу приведет к финалу войны.
"Это ускорит финал войны справедливым, но ключевым элементом все же является Украина", – сказал Подоляк.
В частности, он подчеркнул, что только от нашего государства зависит, насколько скорым будет окончание этой войны. В то же время он подчеркнул, что Украина вернет все временно оккупированные территории и выгонит врага с территории нашего государства.
Что известно о состоянии здоровья Путина
- Российские телеграм-каналы опубликовали в сети информацию, что Путин якобы вечером 22 октября имел остановку сердца. В частности, там утверждали, что российского президента якобы направили в реанимацию, а он "судорожно сгибался, лежа на полу, закатывая глаза".
- Пока в Кремле не комментировали эту информацию об ухудшении состояния здоровья Путина. Молчали также и российские пропагандисты поэтому, скорее всего, этот пост мог быть вбросом в сеть.
- Кроме того, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок сказал, что у России есть "проект" о болезни и смерти Путина. Ее цель – показать почему условная "конструкция" диктатуры, на которую опирается власть в России, в один момент разрушилась.