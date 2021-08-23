У Путина упорно не видят смысла проводить встречу в нормандском формате

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила организовать встречу в нормандском формате. В то же время Кремль до сих пор выступает против. Россияне считают, что событие "нечем наполнить".

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация вроде бы деградирует, ведь нет никакого продвижения.

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"Все хотят его (саммит – 24 канал) провести так, чтобы это стало весомым шагом на пути "внутриукраинского" регулирования. Однако для того, чтобы проводить саммит, требуется некое субстантивное наполнение. Оно по-прежнему отсутствует", – сказал пресс-секретарь.

Песков: расходимся во мнениях с Меркель

Мнения канцлера Ангелы Меркель и представителей России разнятся. Речь идет о вопросах участия России в войне на востоке Украины. Кремль верит только минским договоренностям.

"Здесь мы расходимся во мнениях (с Меркель – 24 канал). Более того, это не просто мысль. Уместно напомнить о краеугольном камне всего процесса урегулирования кризиса в Украине – минских договоренностях. Там о России вообще не упоминается, а вытекают стороны конфликта", – заверил Песков.

. Меркель во время визита в Украину заявила, что Россия – участница конфликта на Донбассе . Канцлер поддержала Украину в нежелании вести переговоры с боевиками.

Россия в очередной раз заявила, что якобы не имеет к сторонам конфликта никакого отношения.