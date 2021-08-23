Таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він зазначив, що ситуація начебто деградує, адже немає ніякого просування.

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"Всі хочуть його (саміт – 24 канал) провести так, щоб це стало вагомим кроком на шляху "внутрішньоукраїнського" регулювання. Однак для того, щоб проводити саміт, потрібно якесь субстантивне наповнення. Воно як і раніше відсутнє", – сказав прессекретар.

Пєсков: Розходимось в думках з Меркель

Думки канцлерки Ангели Меркель та представників Росії різняться. Мовиться про питання участі Росії у війні на сході України. Кремль вірить тільки мінським домовленостям.

"Тут ми розходимося в думках (з Меркель – 24 канал). Щобільше, це не просто думка. Доречно нагадати про наріжний камінь усього процесу врегулювання кризи в Україні – мінські домовленості. Там про Росію взагалі не згадується, а випливають сторони конфлікту", – запевнив Пєсков.

Довідка. Меркель під час візиту в Україну заявила, що Росія – учасниця конфлікту на Донбасі. Канцлерка підтримала Україну у небажанні вести перемовини з бойовиками.

Росія вкотре заявила, що нібито не має до сторін конфлікту жодного стосунку.