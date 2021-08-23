Під "ура-патріотичними" промовами кремлівська пропаганда маскує історичну правду про те, що Крим був місцем не слави, а найбільшої ганьби Росії. Це підтверджують сучасні історики, науковці та дослідники.

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Кремль маскує історичну правду

Як зауважили автори ютуб-каналу про історію України "імені Шевченка" Віталій та Дмитро Капранови, Севастополь прославився в Кримській війні, коли це було місто величезної поразки Російської імперії. Кримська війна – це одна з найбільш ганебних поразок в історії Росії.

Щоб стерти цю ганебну сторінку історії, ідеологи Кремля вдаються до улюбленого прийому – спотворити правду з точністю до навпаки і героїзувати поразку. Історичне невігластво пересічних росіян, помножене на цинізм пропагандистів – дають потрібний Володимиру Путіну результат.

Севастополь, місто російської слави, – це насправді місто російського позору. Це програні конкретні війни, знищена купа людей. Це просто ганьба історична, і вони роблять з цього якісь успішні історії тільки завдяки незнанню реальної історії та екзальтації й емоційності,

– пояснив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Ця технологія Кремля працює просто: в історіях про програні війни акценти переносяться на героїчну оборону, факт програшу – замовчується, і все це щедро здобрюється телевізійним пафосом.

Як наслідок – 86% росіян вважають, що Росія вчинила правильно, окупувавши Крим. А 46%, що це "ісконно русская земля" – свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, який, втім, теж існує для легітимізації лінії партії.

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Росіяни забувають про державність кримськотатарського народу

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зауважив, що росіяни говорять нібито Крим їхній, просто не висвітлюючи те, що на півострові була державність кримськотатарського народу.

"Вони говорять, що Сімферополь 350 років тому Катерина завоювала, але не хочуть визнавати, що там за 2000 років ще була Скіфська держава. Тобто вони завжди говорять, щоб виправдовувати їхнє захоплення", – додав він.

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Водночас перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова наголосила, що кримські татари фізичною своєю присутністю автоматично вбивають міф що Крим – це російська земля.

Саме тому Росія за різних часів, починаючи з Російської імперії, комуністичних часів, а тепер Путінська Росія, століттями намагається знищити кримських татар,

– резюмувала Джапарова.

Як зруйнувати російські міфи про Крим

Зруйнувати пропаганду і брехливі претензії Кремля на "історичні права" на півострів може популяризація українського погляду на історію, і переконливі, привабливі і справжні історії – в книгах, на екранах і в ютубі.

Зверніть увагу! Найбільшу частину своєї історії півострів належав Кримському ханству.

На думку Капранових, тому Крим – це передусім Кримське ханство і Україна, як головний союзник. Ще у конституції Орлика в статті зазначено, що Крим є нашим союзником і ми з ним повинні дружити вічно.

Як підкреслив Дробович, як тільки людина починає дізнаватись історичні події, наприклад про те, що Петро Перший платив данину кримському хану – дивно казали, що півострів є російською землею, оскільки Московія платила данину Кримському ханству.

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Він переконаний, що необхідно створювати якісний продукт, який викриватиме всі побрехеньки. Коли це станеться, Крим не просто повернеться у справжню рідну гавань – українську і кримськотатарську, а й стане тієї самою голкою, на кінці якої заховано крах сучасної російської імперії.

Це закінчиться тим, що останнім оплотом Російської імперії, коли вона втратить уже все – і Москву, і Санкт-Петербург – буде Крим. Останній президент Росії загине в Криму, в результаті суїциду, але Крим буде останнім оплотом,

– додали Капранові.

Вони наголосили, що Російська імперія закінчилась в Криму. До того там закінчилось Понтійське царство, а ще раніше – Візайнтійська імперія. Крим – це могила імперій. У нього доля така.