У Разумкова открываются очень хорошие политические перспективы, – Батозский

Необходимо учитывать, как именно Офис Президента избавится от спикера Дмитрия Разумкова. Речь идет о том, останется ли за ним мандат.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал политолог Константин Батозский. Он отметил, что Разумков в Верховную Раду прошел по списку, а не на выборах в мажоритарном округе, поэтому сейчас главное, сохранит ли бывший спикер себя в парламенте.

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"Что касается собственной группы, то группа – это менее влиятельная институция, чем фракция. Чтобы образовать фракцию, надо иметь более 20 депутатов. Не знаем, согласится ли кто-то из "Слуги народа" или из других партий перейти в условную фракцию Дмитрия Разумкова", – сказал политолог.

Почему возник конфликт

По словам Батозского, Разумков является профессионалом и с ним украинский парламент только выиграет.

Если его лишат мандата, то у него открываются очень хорошие собственные политические перспективы,

– отметил политолог.

Батозский пояснил, что в Украине заложен конфликт между парламентом и президентом, поэтому живем в парламентской республике и каждый украинский президент пытается подстроить систему под себя.

"Конфликт произошел между президентом и спикером, когда второй отказался выполнять приказы из Офиса Президента, которые ему поступали, потому что это противоречит и Конституции Украины и духу нашего закона", – добавил политолог.

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