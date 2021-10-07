Пре це в прямому ефірі 24 каналу сказав політолог Костянтин Батозький. Він зазначив, що Разумков до Верховної Ради пройшов за списком, а не на виборах у мажоритарному окрузі, тому наразі головне, чи збереже колишній спікер себе в парламенті.

До теми Разумкова відправили у відставку з посади спікера Ради

"Щодо власної групи, то група – це менш впливова інституція, ніж фракція. Щоб утворити фракцію, треба мати більше ніж 20 депутатів. Не знаємо, чи погодиться хтось зі "Слуги народу" або з інших партій перейти в умовну фракцію Дмитра Разумкова", – сказав політолог.

Чому виник конфлікт

За словами Батозького, Разумков є фаховим і з ним український парламент лише виграє.

Якщо його лишать мандата, то в нього відкриваються дуже добрі власні політичні перспективи,

– зазначив політолог.

Батозький пояснив, що в Україні закладений конфлікт між парламентом і президентом, тому живемо в парламентській республіці й кожен український президент намагається підлаштувати систему під себе.

"Конфлікт стався між президентом і спікером, коли другий відмовився виконувати накази з Офісу Президента, які йому надходили, тому що це суперечить і Конституції України й духу нашого закону", – додав політолог.

Відставка Дмитра Разумкова: останні новини