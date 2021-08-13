В Италии зафиксировали самую высокую температуру в Европе
Пламя распространяется на север страны. Ночью пожары добрались до заповедника Монте-Катило близ Тиволи, недалеко от Рима.
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Спасатели эвакуировали 25 семей. Кроме того, из региона вывезли около 30 детей из приюта.
Пожары также вспыхнули вблизи города Отранто на юге Италии. Гостей приморского курорта эвакуировали из-за удушливого дыма, а прибрежную дорогу закрыли для движения транспорта.
Пожары в Италии приблизились к Риму / Фото из твиттера @Rome_insider
15 итальянских городов – среди которых Рим, Флоренция, Палермо и Больцано – получили предупреждение от Министерства здравоохранения о высокой температуре воздуха 13 августа
Местные службы здравоохранения обзвонили пожилых жителей, которые живут сами. Они спрашивали, нужны ли им лекарства и продукты, чтобы люди постарше не выходили на улицу в жару.
Что известно о пожарах в Италии
- Гектары земли горят в Калабрии, Сицилии, Сардинии и Кампании. Огненная стихия унесла жизни 3 человек, еще 5 – получили ожоги.
- Пожар, помимо наземных служб, тушат также вертолеты.
- На Сицилии 11 августа метеорологи зафиксировали температурный рекорд – +48,8 градуса.