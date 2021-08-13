В Італії зафіксували найвищу температуру в Європі

Полум'я поширюється на північ країни. Вночі пожежі добралися до заповідника Монте-Катіло поблизу Тіволі, що неподалік Рима.

Важливо В Італії масово горять ліси: вже є перші жертви – відео

Рятувальники евакуювали 25 сімей. Крім того, з регіону вивезли близько 30 дітей з сиротинця.

Пожежі також спалахнули поблизу міста Отранто на півдні Італії. Гостей приморського курорту евакуювали через задушливий дим, а прибережну дорогу закрили для руху транспорту.



Пожежі в Італії наблизилися до Рима / Фото з твітера @Rome_insider

15 італійських міст – серед яких є Рим, Флоренція, Палермо та Больцано – отримали попередження від Міністерства охорони здоров'я про високу температуру повітря 13 серпня

Місцеві служби охорони здоров'я обдзвонили літніх мешканців, які живуть самі. Вони питали, чи потрібні їм ліки та продукти, аби старші люди не виходили на вулицю в спеку.

Що відомо про пожежі в Італії