В Калабрии огонь унес жизни двух человек. Власть региона просит правительство ввести чрезвычайное положение.

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Один человек погиб в Катании. Кроме того, 5 человек получили ожоги, поэтому их забрали в больницу.

Итальянцев эвакуируют

На острове Сицилия огонь подбирался близко к жилым домам. Поэтому 2 семьи пришлось эвакуировать. К тушению пожаров, кроме наземных служб, привлекли несколько самолетов.

Смотрите видео пожаров в Италии:

Каковы причины пожаров

Власти рассматривают разные причины пожаров. В частности, из-за неосторожной уборки территорий в умышленных поджогов. Более того, на днях в Италии была аномальная жара, что усугубило ситуацию.

На Сицилии 11 августа метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд. Столбики термометров пересекли отметку в +48,8 градуса.

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