В Калабрии огонь унес жизни двух человек. Власть региона просит правительство ввести чрезвычайное положение.
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Один человек погиб в Катании. Кроме того, 5 человек получили ожоги, поэтому их забрали в больницу.
Итальянцев эвакуируют
На острове Сицилия огонь подбирался близко к жилым домам. Поэтому 2 семьи пришлось эвакуировать. К тушению пожаров, кроме наземных служб, привлекли несколько самолетов.
Смотрите видео пожаров в Италии:
Каковы причины пожаров
Власти рассматривают разные причины пожаров. В частности, из-за неосторожной уборки территорий в умышленных поджогов. Более того, на днях в Италии была аномальная жара, что усугубило ситуацию.
На Сицилии 11 августа метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд. Столбики термометров пересекли отметку в +48,8 градуса.
Пожары в мире: последние новости
- В конце июля Грецию охватили масштабные лесные пожары. В стране тоже была рекордная жара и сильный ветер. В стране выгорели более 200 тысяч гектаров леса, уничтожены сотни домов. Кстати, бороться со стихией помогают украинские спасатели.
- В Алжире лесные пожары дошли до жилых домов. В результате жертвами стихии стали 7 человек, еще 2 – пострадали.
- В июле мощные пожары также охватили Турцию. Огонь охватил ряд популярных курортов, отдыхающие даже были вынуждены ночевать на пляжах.