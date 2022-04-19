У России еще много ракет: Арестович предупредил, что удары по Украине будут до конца войны

Россия будет наносить ракетные удары по Украине до последнего дня войны. Полностью безопасных мест в государстве нет.

Здесь не должно быть никаких иллюзий, заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире телемарафона.

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Чиновник призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу. Когда раздаются сирены, следует идти в укрытие или хотя бы соблюдать правила двух стен дома.

Ракеты в России еще есть

Арестович отметил, что у агрессора осталось еще много ракет. При этом россияне преимущественно бьют ракетами воздушного базирования, которые Украина передала им по результатам Будапештского меморандума.

В этом состоит горькая ирония. И таких ракет у них – еще сотни,

– добавил советник.

Он отметил, что часть ракет Россия, вероятно, оставит на "страшную" войну с НАТО. Однако Арестович прогнозирует, что еще месяц удары по нашим городам будут.

Кстати – Оккупанты продолжают обстреливать жилые районы Харькова: