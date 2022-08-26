Независимость и ситуация в рф

Восприятие независимости – это не просто о том, чтобы быть независимыми. Это о том, чтобы иметь образ и видение того, кем мы есть или какими должны быть. Предельно конкретно. А не просто быть независимыми.

Читайте кремль цинично проник в украинский тыл

То есть, иметь проактивную позицию. Условно говоря, не просто выйти из постсоветского болота, а шагать в нужном направлении, в приемлемом темпе и в подходящей обуви. Ну, например: хотим или не хотим реально в НАТО и ЕС; какой видим систему образования; понимаем (а значит делаем) или не понимаем значимость судебной реформы. И т.д.

То же самое, кстати, будет касаться и россии, хотя тут другая история. В рф, в отличие от Украины, авторитаризм – это исторически свойственная форма. И, тем не менее, просто стать независимыми от режима, который все свел к войне и шантажу всего мира, недостаточно. Это как в "Убить Дракона" – придет другой, может менее кровожадный, но все равно дракон.

Важно путин эту войну уже проиграл: почему режиму карлика осталось несколько месяцев

Что будет с россией

Должно быть видение, какой должна быть россия в 21 веке, как государство, не угрожающее всему миру да и собственным гражданам, а способное жить среди разных миров, а не только в русском, если это вообще возможно применительно к россии.

Большая дискуссия тех, кто хочет изменить рф, не может не касаться самого формата государства, а не только режима. То есть, не только от чего уходить, но и куда идти. Иначе только одна альтернатива – всем нам известное направление русского корабля.

Также интересно – россия бросает авиацию к границам Украины: смотрите видео