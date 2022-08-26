Незалежність та ситуація в рф

Сприйняття незалежності – це не просто бути незалежними. Це про те, щоб мати образ та бачення того, ким ми є чи якими маємо бути. Дуже конкретно. А не просто бути незалежними.

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Тобто, мати проактивну позицію. Умовно кажучи, не просто вийти з пострадянського болота, а крокувати у потрібному напрямку, у прийнятному темпі та у відповідному взутті. Ну, наприклад: хочемо чи не хочемо реально в НАТО та ЄС; якою бачимо систему освіти; розуміємо (отже, робимо) чи не розуміємо значимість судової реформи. І т.д.

Те саме, до речі, стосуватиметься і росії, хоча тут інша історія. У росії, на відміну України, авторитаризм – це історично властива форма. Однак, просто стати незалежними від режиму, який все звів до війни та шантажу всього світу, недостатньо. Це як у "Вбити Дракона" – прийде інший, може менш кровожерливий, але все одно дракон.

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Що буде з росією

Має бути бачення, якою має бути росія в 21 столітті, як держава, яка не загрожує всьому світу та й власним громадянам, а здатна жити серед різних світів, а не тільки в "русскому", якщо це взагалі можливо відносно росії.

Велика дискусія тих, хто хоче змінити рф, не може не торкатися самого формату держави, а не лише режиму. Тобто не тільки від чого йти, а й куди йти. Інакше лише одна альтернатива – всім нам відомий напрямок російського корабля.

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