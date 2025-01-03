Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин может обратиться за экономической помощью к Си Цзиньпину. К другим партнерам смысла обращаться, по его мнению, нет, ведь Индия может иметь выгоду от России не помогая оккупантам.

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Ресурсы России

Игорь Рейтерович подчеркнул, что проблемой для Москвы и, вероятно, для Китая является то, что Россия огромная страна, а вот ее рынок – нет. Там очень небольшая покупательная способность.

Китай не может предложить Путину достаточное количество финансовой помощи, ведь там также есть определенные экономические трудности.

Кремлевский диктатор уже давно расплачивается со своими партнерами территориями. Однако Китай не сможет и дальше поддерживать Россию, а других союзников нет,

– сказал политолог.

Если бы Россия могла привлечь еще кого-то для решения своих проблем, то сделала бы это еще в 2023 году. Все партнеры страны-агрессора смотрят на нее как на ресурсную базу.

Что еще можно купить у России? Только нефть, газ, лес, золото и еще какие-то полезные ископаемые. Это все. Когда-то еще было оружие, но, начав войну против Украины, Россия продемонстрировала, что западное вооружение в разы лучше, чем российское,

– отметил Игорь Рейтерович.

Он отметил, что в такой ситуации некому спасать экономику России. Это может произойти только тогда, если будут отменены санкции.

Это возможно только тогда, когда завершится российско-украинская война. Россия будет вынуждена пойти на серьезные уступки.

Стоит отметить, что администрация Джо Байдена рассматривает усиление нефтяных санкций против России, чтобы снизить ее финансирование войны и создать условия для переговоров. США предлагают дополнительно ограничить суда, транспортирующие российскую нефть, и ввести санкции против компаний, которые нарушают ценовой лимит.