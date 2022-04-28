У России началась стадия чистого гитлеризма

Первая с начала войны встреча Путина с законодателями сопровождалась стоячими овациями. Аплодировали и его намеку на ядерный удар по Западу.

Печально

Печально. Наблюдается все более обширный некроз системы. В организме власти живых «клеток» больше нет.

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Це кінець

Уже начинается стадия чистого гитлеризма. По всем симптомам – болезнь страны смертельна, выздоровление невозможно.

Остаётся только один вопрос – погибнет Россия одна, или все-таки утащит в смерть и весь остальной мир?

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: