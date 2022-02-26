Страна-агрессор устает и сдает позиции. Враг не достиг тех целей, которых хотел.

Важно Делайте все, что вы можете – Зеленский призвал украинцев противостоять врагу

У России уже нет достаточных сил. Поэтому вынуждена преждевременно ввести в бой дополнительные подразделения вторых эшелонов и резервов.

Враг не оставляет попыток оцепить Киев

Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, Россия не оставляет попыток окружить Киев. Однако Силы обороны активно защищают столицу.

В городе контролируют все мосты, объекты центральных теплосетей и другие критической инфраструктуры. А на дорогах установили блокпосты.

"Противник слабеет с каждым днем, с каждым очередным боем! Вооруженные Силы Украины наоборот становятся крепче ежеминутно", – говорится в сообщении.

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