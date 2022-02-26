Держава-агресорка втомлюється і здає позиції. Наразі ворог не досягнув тих цілей, яких хотів.

Важливо Робіть все, що ви можете, – Зеленський закликав українців протистояти ворогу

Росія вже не має достатніх сил. Тому змушена передчасно ввести у бій додаткові підрозділи других ешелонів та резервів.

Ворог не полишає спроб оточити Київ

Як повідомили у Генштабі Збройних сил України Росії не полишає спроб оточити Київ. Однак Сили оборони активно захищають столицю.

У місті контролюють всі мости, об'єкти центральних тепломереж та інші об'єкти критичної інфраструктури. А на дорогах встановили блокпости.

"Противник слабшає з кожним днем, кожним черговим боєм! Збройні Сили України навпаки стають міцнішими щохвилини", – мовиться в повідомленні.

Відзначимо, що позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович 25 лютого повідомив, що в росіян залишилась морська операція й удари бомбардувальниками.

Він також вважає, що вже скоро ракетні удари Росії стануть скромнішими. Адже держава-агресорка просто не має в наявності потрібної кількості.

Повний текст публікації:

Оперативна інформація станом на 00:00 25 лютого щодо російського вторгнення. Регулярні війська ЗС Росії ведуть наступальні дії.

Сили оборони України стримують російське вторгнення. На цей час противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Не маючи достатніх сил, він змушений передчасно ввести у бій додаткові підрозділи других ешелонів та резервів.

Ворог не полишає спроб оточити столицю України. Сили оборони міста Києва міцно тримають позиції. Національна гвардія України здійснює охорону та оборону Вишгородської ГЕС, аеропортів та іншої важливої інфраструктури.

Крім того, у самому місті, взято під посилену охорону всі мости, об'єкти центральних тепломереж та інші об'єкти критичної інфраструктури, на дорогах встановили блокпости. Противник слабшає з кожним днем, кожним черговим боєм!

Збройні Сили України навпаки стають міцнішими щохвилини! Добровольці, резервісти, учасники Територіальна оборона ЗС України, кожен, хто взяв у руки зброю, додає сили українському війську в шляхетній справі захисту територіальної цілісності та недоторканості України.