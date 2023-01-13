Россияне начинают задавать вопросы к власти, это "окно Овертона" для Запада, – политолог

В феврале 2023 года будет год, как идет полномасштабная война России против Украины. За это время страна-террористка не смогла склонить украинцев на свою сторону, о чем мечтала во время вторжения, а россияне начинают спрашивать, зачем это все было.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Клочок. По его словам, россияне начинают сомневаться в возможности их власти выполнить обещания по войне с Украиной, но они все еще не сожалеют об убийствах невинных людей.

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О чем думают россияне

Валерий Клочок рассказал, что заметил интересную вещь в пророссийских каналах и комментариях. Многие россияне начинают задумываться о результатах войны в канун годовщины вторжения в Украину. В частности, их интересует тема Мариуполя, во время захвата которого россиянам рассказывали, что их там ждут, но фактически их никто не встретил и никто никогда не ждал.

Большое количество начинает спрашивать: "для чего? Какая была цель, если она не достигнута? Зачем вы нам врали, что нас там ждут?",

– сказал Клочок.

При этом политолог отметил, что, конечно, это не все россияне задаются этим вопросом, а лишь часть.

Мобилизация россиян

Также Валерий Клочок отметил разногласия в информации о количестве мобилизованных в России.

Владимир Путин и Сергей Шойгу отчитываются, что они в сентябре мобилизовали 330 тысяч населения. Буквально несколько дней назад Йенс Столтенберг говорит, что удалось мобилизовать только 200 тысяч населения. То есть здесь что-то не срастается немного у них,

– сказал Валерий Клочок.

Политолог сомневается в возможности России мобилизовать полмиллиона человек. По его мнению, Россия может иметь и 20 миллионов мобилизационного ресурса, но при этом там может начаться сопротивление против мобилизации, из-за чего россияне будут поджигать военкоматы, требовать обнародования списков погибших.

Люди, там в России, начинают задавать вопросы: "а что происходит?". Они не то, что осуждают, что украинцев стали убивать, они задают вопрос к власти: "вы же нам обещали, а вы нам соврали",

– сказал политолог.

Валерий Клочок назвал эту ситуацию "окном Овертона" для Украины и Запада, которое начинает открываться.

Окном Овертона называются рамки допустимых обсуждений в публичной политике в определенное время, когда определенные идеи уместны и приемлемы.

Новый жест доброй воли

Валерий Клочок предположил, что Сергей Шойгу и назначенный руководитель оккупационными войсками Валерий Герасимов снова будут вынуждены совершить "жест доброй воли" из-за давления ВСУ.

Валерий Клочок рассказал о недовольстве россиян: смотрите видео

По мнению политолога, так называемые "жесты доброй воли" в Херсонской области были совершены по приказу Шойгу без ведома Путина.

Потому что Путин, за все это время, ни разу не прокомментировал вывод войск с правобережья Херсонщины, вопрос почему? Значит это не его решение было,

– сказал политолог.

Кроме этого, политолог также прокомментировал недавние кадровые назначения в российской армии. По его мнению, министр обороны России Сергей Шойгу согласовал отставку Сергея Суровикина по согласованию с Путиным, потому что сам он такие решения не принимает.

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